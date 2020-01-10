  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 07:35
  • |
  • 10 Ocak 2020 Cuma 07:35

Ryan Babel: 'Futbol oynamak için çalışan bir takıma geldim'

Ryan Babel: 'Futbol oynamak için çalışan bir takıma geldim'

Paylaş

Ryan Babel, Ajax'a transferini tamamlamak için gittiği Hollanda'da ilk açıklamalarını yaptı.

Galatasaray'dan Ajax'a transfer olan Ryan Babel Hollanda'ya iniş yaptı ve ilk açıklamalarını yaptı.

De Telegraaf'ın haberine göre Babel açıklamasında, "Ülkeme ve Amsterdam'a geri döndüm. Her şey çok hızlı oldu. Geri dönmek çok ilginç oldu. Ama mutluyum. Ben her zaman Ajax taraftarı oldum, bu bir sır değil. Ajax'ın 9 yıllık uzak olduğum dönemde nasıl geliştiğini görmek de güzeldi." sözlerini kullandı.

"HER İKİ TARAFA DA YARARLI BİR DURUM OLUNCA HIZLICA TRANSFER OLDUM"

"Kulübüm Ajax için tekrar oynama fikri çok onur verici bir şey ama karar tamamen bende değildi. Buraya gelebilmem için her iki tarafa da yararlı olabileceğim bir durum ortaya çıkınca seçim yapmam kolay oldu ve hızlıca transfer tamamlandı."

Galatasaray'da aldığı ücretin bir kısmından feragat etmek zorunda olduğunun hatırlatılması üzerine ise Babel, "Bu durumu kendime Avrupa Şampiyonası sırasında ödeyebileceğim bir yatırım olarak gördüm. Futbol oynamak için çalışan bir takıma geldim. Galatasaray'da ilk yarı yıl biraz zor geçti"

Ajax'ın mevcut kadrosu içerisinde hangi mevkiide oynayacağına yönelik sorulara ise, "Bunu ben şimdiden söyleyemem. Bana bağlı bir konu değil. Çalışmalarımı yapacağım ve antrenörümüzün beni nasıl kullanacağını göreceğim. Ben her zaman bir takım oyuncusu oldum. Ajax'ın harika kadrosu var. Bu yüzden bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe Beko İspanyol ekibini farklı mağlup etti

title

Medipol Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

title

TBF'den Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası

Anadolu Efes´in Kan Kanseriyle Mücadele Dansı Alkış Topladı

SPOR GÜNDEMİ

'Schalke olmazsa gelirim'
'Schalke olmazsa gelirim'

'Schalke olmazsa gelirim'

Everton’dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun, Ozan Kabak’ın takımı Schalke ile görüştüğünü belirterek, “Ben de oynamak istiyorum. Schalke’nin iyi bir önerisi var. Olmazsa geri dönerim” dedi.

Seri'ye Napoli kancası
Seri'ye Napoli kancası

Seri'ye Napoli kancası

GALATASARAY’IN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’ye Lyon’un ardından Napoli de talip oldu.

'Renkli dünya güzeldir'
'Renkli dünya güzeldir'

'Renkli dünya güzeldir'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Tek renkli değil, çok renkli bir dünya güzeldir. Geleneksel sporların yaşatılması Dünya barışına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Ryan Babel: 'Ayrılık kararı bana ait değildi'
Ryan Babel: 'Ayrılık kararı bana ait değildi'

Ryan Babel: 'Ayrılık kararı bana ait değildi'

Ryan Babel, Ajax'a transferini tamamlamak için gittiği Hollanda'da ilk açıklamalarını yaptı.

Yıldızların parası koleje gidecek
Yıldızların parası koleje gidecek

Yıldızların parası koleje gidecek

Çağlar Söyüncü 40, Cengiz Ünder 35 milyon euro. İki oyuncuya da Avrupa’nın devlerinden teklifler var. Satılırlarsa yüzde 5 yetiştirme payı Altınordu’nun kasasına girecek ve okul yapımına harcanacak.

12 taksitle üyelik
12 taksitle üyelik

12 taksitle üyelik

SMS göndererek üyelerinden 500 TL yardım isteyen Fenerbahçe, şimdi de başka bir kampanya başlattı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren yönetim, iki banka ile anlaşarak 12 taksitle üyelik şansı sundu.

Nzonzi'ye West Ham United da talip oldu
Nzonzi'ye West Ham United da talip oldu

Nzonzi'ye West Ham United da talip oldu

TEKNİK Direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’yi Everton’un ardından bir başkan Premier Lig temsilcisi West Ham United da listesine aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.