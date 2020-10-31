Ryan Babel bu sezon ilk lig golünü attı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Süper Lig'de bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 45+2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Hollandalı futbolcu, bu sezon oynadığı 7. lig müsabakasında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Babel'in sarı-kırmızılı formayla bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 3 maçta da 1 golü bulunuyor.

Öte yandan müsabakaya sol kanatta başlayan Ryan Babel, yapılan değişikliğin ardından maçı santrfor olarak tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim, mücadeleye ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne'yi 56. dakikada kenara alarak yerine Arda Turan'ı sürdü. Bu değişikliğin ardından sol kanada Arda geçerken, müsabakadaki tek golün sahibi Babel ise kalan bölümde santrfor oynadı.