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Ryan Babel, Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı

Ryan Babel, Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesi Ryan Babel'den Beşiktaş taraftarının tepkisini çekecen bir paylaşım geldi.

Hollandalı yıldız, Liverpool'un Beşiktaş'ın 8-0 mağlup ettiği maçın yıldönümünde paylaşım yaptı.

İlk paylaşımında hata yapan Babel, maçın tarihini yanlış yazdığını belirterek yeni bir paylaşım yaptı ve "Özür dilerim 2007 olacaktı." dedi.

Babel, 2007 yılında Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta 63. dakikada oyuna girmiş ve 2 gol kaydetmişti.

Sosyal medyada birçok Beşiktaş taraftarı, Babel'in bu paylaşımlarından dolayı tepki gösterdi.


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