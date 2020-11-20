Ryan Babel: '5 günüm, sanki 5 yıl gibi geçti'

Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren Ryan Babel'den çarpıcı açıklama geldi.

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'den karantina günleri için sürpriz bir yorum geldi.

Hollandalı oyuncu açıklamasında; "İzolasyonda 5 günüm, sanki 5 yıl gibi geçti" dedi.



Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı'ndayken yapılan 3 test negatif sonuç vermişti. Hollandalı kanat oyuncusunun 4. testi pozitife döndü.



Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan 4 futbolcu daha yer alıyor. Galatasaray, milli aranın ardından ilk maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

