Ryan Babel: '5 günüm, sanki 5 yıl gibi geçti'

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'den karantina günleri için sürpriz bir yorum geldi.
Hollandalı oyuncu açıklamasında; "İzolasyonda 5 günüm, sanki 5 yıl gibi geçti" dedi.
Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı'ndayken yapılan 3 test negatif sonuç vermişti. Hollandalı kanat oyuncusunun 4. testi pozitife döndü.
Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan 4 futbolcu daha yer alıyor. Galatasaray, milli aranın ardından ilk maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren Ryan Babel'den çarpıcı açıklama geldi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.