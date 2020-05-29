Rusya'da maçlara az sayıda seyirci alınabilecek

Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'daki seyircisiz maçlara değinerek, "Atmosfer oldukça ilginçti ve yeterli heyecan yoktu. Seyircisiz maçlar alıştığımız gibi görünmüyor. Ligin az sayıda da olsa seyircili olarak devam etmesi önemli." ifadelerini kullandı.
Rus basınında yer alan haberlerde ise maçlara stat kapasitesinin yüzde 10'u oranında seyirci alınmasına izin verildiği ifade edildi.
Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da başlayacağı açıklanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
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