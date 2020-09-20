Rusya, Türkiye maçını seyircili oynamak istiyor

UEFA Ulusal Ligi'nde Rusya Milli Takımı başkent Moskova’da Türkiye ve Macaristan’ı ağırlayacak. Gazetem.ru'da yer alan habere göre Rusya Federasyonu Spor Bakanı Oleg Matytsin, bu maçlarını seyircili oynanması için elinden geleni yapacağını açıkladı.
UEFA KARAR VERECEK
9 Ekim'deki Türkiye maçını önemsediklerini ve belirten Matytsin “UEFA Ulusal Ligin’deki seyirci problemi Spor Bakanlığı tarafından çözülemez. Uluslararası karşılaşmaları UEFA düzenlemektedir ve bu sorunu çözecek olan da kendileridir” şeklinde konuştu. Matytsin, tribünlerde seyircilerin olmasının önemli bir faktör olduğunu da söyledi.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynayamadıklarını söyledi.
Rusya Spor Bakanı Matytsin, Türkiye ile karşılaşacakları milli maç için “Seyircili olması için gereken yapılacak” dedi.
Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Sivasspor nefes kesen maçta buluştu, Konuk ekip geriden gelerek kazandı.
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde son 2 sezonun şampiyonları Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.