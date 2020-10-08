Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30'u kadar seyirci alınacak ve biletler satışa çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da yeni başkan adayı belli oldu Galatasaray'da yeni başkan adayı belli oldu Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.

Başakşehir, F.Bahçe'den dünyaları istemiş! Başakşehir, F.Bahçe'den dünyaları istemiş! 2020-2021 transfer sezonu sona ererken hiç şüphesiz transfer gündemini en çok meşgul eden haber "Edin Visca-Fenerbahçe" flörtleşmesi oldu. "Ha geldi, ha gelecek" derken Visca, Fenerbahçe'ye bu sezon da gelmedi. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi ise henüz belli oldu.

F.Bahçe sözleri olay olmuştu! Bir açıklama daha F.Bahçe sözleri olay olmuştu! Bir açıklama daha Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını dile getirerek, "Ülke gündemini, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, bu şekilde meşgul etmekten üzüntü duyuyorum. Bu tarz asılsız ve provokatif haberleri yapanların, Türk sporunun ve spor basınının değerine bilinçli olarak çok büyük zarar verdiğini söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.

Diego Perotti tarih verdi: '1 hafta içinde...' Diego Perotti tarih verdi: '1 hafta içinde...' Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti soruları yanıtladı; sakatlığı için, "Çok önemli bir sakatlığım yok. 1 hafta içinde takıma katılırım" dedi.

Ağaoğlu döneminde Trabzonpor'a 26 yabancı Ağaoğlu döneminde Trabzonpor'a 26 yabancı Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.