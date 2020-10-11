Rusya Türkiye maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Rusya ile karşılaşıyor!

Rusya Türkiye maçı bugün yapılacak. A Milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Koronavirüs salgını sonrası maçlar seyircisiz devam ederken, Rusya Türkiye maçı yüzde 30 seyirci ile izlenecek. Peki, Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rusya Türkiye maçı bugün gerçekleşecek. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında karşı karşıya gelecek olan Rusya Türkiye maçı, uzun zaman sonra ilk kez seyircili oynanacak. Maça gelecek olan izleyicilerin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi vurgulandı. Matej Jug, Rusya Türkiye maçında hakem olarak yer alacak. Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bugün saat 21:45'de başlayacak olan Rusya Türkiye maçı , Moskova VTB Arena Dinamo Stadı'nda yapılacak. Maç TRT 1 ekranında naklen izlenecek.

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

MAÇ SEYİRCİLİ İZLENECEK

Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı.