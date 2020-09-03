Rusya-Bulgaristan U21 maçı Arda Kardeşler'in

SPOR GÜNDEMİ

Belözoğlu'ndan bir transfer müjdesi daha Belözoğlu'ndan bir transfer müjdesi daha Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Kanayan yaraya bedava çözüm! Cimbom için fırsat transferi Kanayan yaraya bedava çözüm! Cimbom için fırsat transferi Galatasaray, Manchester City'den ayrılan ve şu anda boşta olan 23 yaşındaki orta saha Aleix Garcia için harekete geçti. Oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun menajerine ilk teklifini iletti.

Manuel Fernandes geliyor! İmza an meselesi Manuel Fernandes geliyor! İmza an meselesi Jose Sosa'nın ayrılığı sonrası orta saha takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Trabzonspor, Manuel Fernandes ile anlaşmak üzere. 34 yaşındaki Portekizli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme öneren Bordo-Mavililer, görüşmelerde sona geldi.

Anlaşma iptal! Fener'in yeni transferi geri dönüyor Anlaşma iptal! Fener'in yeni transferi geri dönüyor Fenerbahçe, Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u TFF 3. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiralamıştı ancak İç Anadolu temsilcisi anlaşmayı iptal etti. 18 yaşındaki forvet bu gelişme üzerine İstanbul'a geri dönüyor.

Önce Beşiktaş'a şimdi Fenerbahçe'ye önerildi Önce Beşiktaş'a şimdi Fenerbahçe'ye önerildi Sao Paulo'dan ayrılan ve boşta olan Alexandre Pato şimdi de Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvetle ilgili son karar teknik direktör Erol Bulut'un.