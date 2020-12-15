Rüşvetçi federasyon başkanına 6 ay ceza

WA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, etik kurulu, Atletizmde Dürüstlük Biriminin (AIU) 2019'un ekim ayında atletizmle ilişkili tüm faaliyetlere katılmasını geçici olarak yasakladığı El-Kamali hakkındaki soruşturmasını tamamladı.
El-Kamali'nin, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Konseyi'nin üyesi olduğu 2015'te düzenlenen Afrika Atletizm Konfederasyonu Kongresi'nde, oylarını etkilemek için delegelere lüks kol saatleri hediye ettiğine hükmedildi.
Hediye verdiğini kabul eden ancak saatlerin perakende fiyatının 40 ila 50 dolar olduğunu savunan BAE'li yöneticiye, uluslararası ve ulusal ölçekte 6 ay hak mahrumiyeti ve 5 bin avro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
El-Kamali, 2011'den 2019'a kadar IAAF Konseyi'nin üyeleri arasındaydı.
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