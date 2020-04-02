Rüştü Reçber'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor

Yapılan açıklama şu şekilde:
“Pazar günü Covid-19 tanısı ile hastanemize nakledilen Rüştü Reçber, hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”
HASTANENİN AÇIKLAMASI ÖNCESİ IŞIL REÇBER’DEN PAYLAŞIM
Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Zor ve ağır günler, Tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah. 1 saniye dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde.
5 gün olmuş ben günleri saatleri hatırlamıyorum hasta olanları düşünün Allah hepsine güç versin, Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor. En sağlıklısı kan testi orada taşıyıcı olanlar da çıkıyor. Boğaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor, Var olan tüm grip, soğuk algınlığı, zatürre bu virüsle bağlantılı şu an önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacağınız.
Zatürre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık, burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz. Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde. Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı. Sigara içenler için durum çok kritik. İçmeyin, bırakın vesile olsun. Allah'a emanet olun."
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.
Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili hastane doktorlarından açıklama geldi.
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