Rüştü Reçber'in sağlık durumu nasıl? İşte son gelişme...

Karantina altındaki eşinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Işıl Reçber, eski file bekçisinin durumunun iyiye gittiğini vurguladı.
Işıl Reçber, "Eşim Rüştü her gün biraz daha iyileşiyor, çok şükür. İnşallah bütün şifa bekleyen hastalardan iyi haberler gelsin. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Sonsuz saygıyla." ifadelerini kullandı. (ajansspor)
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren döneminde yöneticilik yapan aynı zamanda Süren'in damadı olan Burak Elmas koronavirüsü yendi.
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Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Tolgay Arslan ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.
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