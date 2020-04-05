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Galatasaray'a müjdeli haber! Koronavirüsü resmen yendi Galatasaray'a müjdeli haber! Koronavirüsü resmen yendi Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren döneminde yöneticilik yapan aynı zamanda Süren'in damadı olan Burak Elmas koronavirüsü yendi.

Fenerbahçe yasta Niang sefada Fenerbahçe yasta Niang sefada FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.

İspanyollar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İspanyollar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'de şampiyonluk yarışından havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılınca yerine geçecek olan teknik direktörün kim olacağı sorusu cevabını bekliyor. Sarı-lacivertli takımın başında 2 maça çıkan Zeki Murat Göle'nin başka maça çıkamayacak olması nedeniyle arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için İspanyol basınından flaş bir isim ortaya atıldı.

Barcelona'da bir 'korona' vakası daha! Barcelona'da bir 'korona' vakası daha! İspanyol devi FC Barcelona'da sağlık ekibi sorumlusu Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez'in ardından başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in de testleri pozitif çıktı.

Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrılıyor Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Tolgay Arslan ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Rüştü Reçber'in sağlık durumu nasıl? İşte son gelişme... Rüştü Reçber'in sağlık durumu nasıl? İşte son gelişme... Türkiye'de koronavirüse (Covid-19) yakalanan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve en fazla milli olan futbolcu Rüştü Reçber. Bir süredir hastanede tedavi altında olan kalecinin durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı.