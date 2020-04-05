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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 00:52
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 00:52

Rüştü Reçber'in sağlık durumu nasıl? İşte son gelişme...

Rüştü Reçber'in sağlık durumu nasıl" İşte son gelişme...

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Türkiye'de koronavirüse (Covid-19) yakalanan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve en fazla milli olan futbolcu Rüştü Reçber. Bir süredir hastanede tedavi altında olan kalecinin durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı.

Karantina altındaki eşinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Işıl Reçber, eski file bekçisinin durumunun iyiye gittiğini vurguladı.

Işıl Reçber, "Eşim Rüştü her gün biraz daha iyileşiyor, çok şükür. İnşallah bütün şifa bekleyen hastalardan iyi haberler gelsin. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Sonsuz saygıyla." ifadelerini kullandı. (ajansspor)

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