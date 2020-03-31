Rüştü Reçber'in sağlık durumu nasıl? Eşinden son dakika açıklaması

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türk spor camiasına da bulaştı. Son olarak efsane kaleci Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Konuyla ilgili eşi Işıl Reçber'den bir açıklama geldi.
Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı açıklamaya "72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşehhürler, sevgiler..." sözleriyle başladı.
"BOYUT DEĞİŞTİRMİŞ İNSAN BÜNYESİ..."
Işıl Reçber, "Boyut değiştirmiş insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu;
Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin öyle ise şanslısınız değilse vakit kaybedersiniz...
Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli, boğazda, burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği bölgeye ilerliyor yani akciğerler ve anında hızlıca konaklıyor, çoğalıyor, zatürre başlıyor. Sonra ilk 72 saat çok kritik.
Ateş günlerce, saatlerce, sıtma nöbeti gibi soğuk soğuk
Daha önce yaşanmamış hissedilmemiş görülmemiş tuhaf belirtiler, ağır halsizlik yorgunluk, iştahsızlık.
SEVMEDİNİZ BUNLARI BELKİ AMA...
Hızlı nefes alıp, verme, nefes darlığı, sürekli bitmeyen, konuşturmayan öksürük, düzensiz nabız.
Devlet protokolü özel ilaçlar, diğer tedavi ve cihazlar evinden ailenden uzak zorlu mücadele.
Sevmediniz bunları belki ama ışık olsun aşama aşama yaşadıklarımız... Benim net gözlemlerimle...
Medyatik olanlar göz önünde ama ne yazık ki hastaneler full herkesin ailesinden sevdiklerinden birileri var her şey insanlar için bugün bize yarın size Allah korusun. Sakin ve evde olmaya devam..." ifadelerini kullandı.
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den eşiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.
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