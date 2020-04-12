Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok, devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım

Videolu bir mesaj yayımlayan Rüştü Reçber, "Birçoğunuzun bildiği gibi yakın zamanda kovid-19 virüsüne yakalandım. Benim için zorlu ve uzun bir süreçti. Fakat doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak şunu söylüyorum ki, bu işin şakası yok. Herkesin, her yaş kesiminin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım." diye konuştu.
Evde kal mesajı veren Reçber, "Temastan uzak duralım, mesafemizi iyi ayarlayalım. Olmazsa olmazımız evde kalalım. Türkiye ve insanlık olarak bu savaşı kazanabilecek inancımız da var gücümüz de var. Yeter ki sabredelim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken Şener Özbayraklı'yla da ayrılık kararı alındı. Bu gelişmeler sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Nazım Sangare'yı kıskacına aldı. Galatasaray, Nazım için Antalyaspor'a 8 milyon lira bonservis ödemeye hazır.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.