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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 08:00
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Ruslar beraberliğe sevindi

Ruslar beraberliğe sevindi

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AKŞAM

Rus basını, Milli Takımımız karşısında aldığı 1 puanın mutluluk verici olduğunu yazdı ve "Rusya ikinci yarıda adeta çöktü. Bizi yenilgiden kaleci Shunin kurtardı" denildi.

A Milli Takımımızın Rusya karşısında sergilediği performans parmak ısırttı. Biz kaçan galibiyete yanarken, Ruslar ise alınan bir puanın sevincini yaşadı.

Özellikle ikinci yarıda oynanan oyun ve A Milli Takımımızın kaçan pozisyonlarına değinen Rus basını, “Türkiye karşısında alınan 1 puan mutluluk verici” dedi.

Ülkenin önde gelen basın organlarından olan “sports24.ru”; "Türkler ikinci yarı, önce skoru eşitledi, sonra galibiyet için saldırdı ama Shunin’i geçemdi. Bizi Shunin kurtardı” manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.

LİDERLİK TEHLİKEDE

“Championat.com” ise “Rus Milli Takımı 2. yarı çöktü. Bu maçta beraberlik takımımız için iyi sonuç” ifadelerini kullandı.

“Sport-express. ru” da grup liderliğinin tehlikeye girdiğinin altını çizidi ve “Şu an hâlâ lideriz ama Stanislav Cherchesov’un oyununu sorgulaması gerekiyor” yorumunda bulundu. İstanbul’daki ikinci maç için ise Türkiye favori gösterildi.

SIRBİSTAN MAÇINA BULGAR HAKEM

Öte yandan, A Milli Futbol Takımımız’ın, yarın Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan ile oynayacağı maçta Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak.

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Ruslar beraberliğe sevindi

Ruslar beraberliğe sevindi

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