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  3. Rus menajer: L. Moskova'nın Linnes için Galatasaray'a yaptığı teklif normal

Rus menajer: L. Moskova'nın Linnes için Galatasaray'a yaptığı teklif normal

Rus menajer: L. Moskova'nın Linnes için Galatasaray'a yaptığı teklif normal

Lokomotiv Moskova'nın Martin Linnes için Galatasaray'a yaptığı 6 milyon euroluk teklifi Rus menajer Leonid Istrati'den açıklama geldi.

Süper Lig'i yakından tanıyan Rus menajer Leonid Istrati, Lokomotiv Moskova'nın Martin Linnes için Galatasaray'a yaptığı 6 milyon euroluk teklifi değerlendirdi.

Norveçli futbolcuyu Rus basınına değerlendiren Istrati, ''Linnes, çok yönlü bir oyuncu. Hem sağ hem de sol bek oynayabiliyor. Orta sahada da oynayabilir. Bu da transfer değerini arttıran bir unsur. Bu yıl Galatasaray ile olan sözleşmesini uzattı. Bu yıl çok iyi oynadı. Lokomotiv Moskova için çok başarılı transfer olur.'' sözlerini kullandı.

''6 MİLYON EURO ÇOK NORMAL''

Lokomotiv Moskova'nın Linnes için 6 milyon euro teklif etmesi hakkında da konuşan menajer, ''Galatasaray normalde yüksek ücretlere oyuncu alıp düşük fiyata satar. Ancak FFP ile sorun yaşıyorlar ve bu yüzden dengeli bir transfer politikası izlemek zorundalar. Dünyadaki transfer ücretlerini de biliyorsunuz. Resmen çılgınlık! Diğer transfer ücretleri ile kıyaslayacak olursak Linnes için 6 milyon euro çok normal. Lokomotiv'in Linnes'e ihtiyacı var.'' dedi.  (Sporx)

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