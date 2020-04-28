Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracağı öne sürüldü

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından takımı en doğru kişiye emanet etmeyi düşünen sarı-lacivertli kurmaylar titiz bir operasyon yürütüyor.
BULUT VE AVCI ÖNE ÇIKMIŞTI
Sarı lacivertliler için bu süreçte birçok isimi ortaya atılırken Erol Bulut ve Abdullah Avcı isimler ilk etapta ön plana çıkmıştı.
Erol Bulut geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.
BLANC, FRANCESCO, LUCE VE DAUM OLMADI
Fakat sarı lacivertli yönetim yerli teknik adam fikrinden ilk etapta uzaklaşırken Blanc, Di Francesco, Lucescu, Daum gibi isimler öne atılmıştı.
Giampaolo ve Nenad Bjelica da sarı lacivertlilerin radarına giren isimler olmuştu.
PORTEKİZ BASINI SİLAS'I YAZDI AMA...
Portekiz basını; Fenerbahçe'nin son olarak Sporting'i çalıştıran teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas) ile ilgilendiğini yazdı.
43 yaşındaki Silas'ın Fenerbahçe'nin başına geçebileceği kaydedilirken Romanya basını işi ileri boyuta taşıdı ve sarı lacivertlilerin yeni hocasını duyurdu.
“RAZVAN FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRACAK”
Arap ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki hocanın gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapacağını ileri sürüldü.
2 MİLYON DOLAR ÖDEME
Al Hilal'den ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan Razvan Lucescu için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi.
LUCESCU DANIŞMANLIK YAPACAK
Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte danışmak olarak görev yapabileceği ifade edildi.
(Hürriyet)
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.
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