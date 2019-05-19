Rumen basını yazdı! Lucescu'ya hayatının şoku

RUMEN medyasından ilginç iddia. Beşiktaş’ta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takımın başında yer alan teknik direktör Sergen Yalçın’a, Siyah-Beyazlı taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulundukları manşet oldu. “Lucescu Beşiktaş’ta istenmiyor” başlıklarını manşete taşıyan Rumen basını, yeniden başkan seçilen Fikret Orman ve yönetimine yapılan istifa çağrılarının ilginç olduğunu da belirtti. Rumenler, Siyah-Beyazlı taraftarların Sergen Yalçın’ın görev getirilmesini istediği bunun da Orman ve yönetimi tarafından dikkate alınacağı yönünde görüş bildirdi. Rumen basını daha önce Beşiktaş’ın Lucescu’yu önümüzdeki hafta açıklayacağını bildirmişti.

(Star)