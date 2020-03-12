Rudy Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'in de testi pozitif çıktı

Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir takım arkadaşında da koronavirüs testi pozitif çıktı.
NBA takımlarından Utah Jazz, Donovan Mitchell'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
3 gün önce basın toplantısında koronavirüsle dalga geçerek gündem olan Gobert'in soyunma odasında takım arkadaşlarının da eşyalarına dokunduğu belirtildi.
ESPN'nin NBA muhabiri Adrian Wojnarowski, Donovan Mitchell'in koronavirüs olmasının sebebinin Gobert olduğunu vurguladı.
Öte yandan Utah Jazz'da forma giyen diğer oyuncuların koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid ile oynayacakları maçın ertelendiğini duyurdu.
Adı açıklanmayan bir Premier Lig takımında 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görülünce tüm futbolcular karantina altına alındı.
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UEFA, Avrupa futbolunun çağrıları kapsamında tüm yerel bazlı ve Avrupa çapındaki organizasyonların yanı sıra EURO 2020'nin iptalini görüşmek için toplantı yapılacağını açıkladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı. Özdemir, 'Tüm önlemlerimizi aldık' dedi.
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