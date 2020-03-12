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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 18:21
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 18:21

Rudy Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'in de testi pozitif çıktı

Rudy Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'in de testi pozitif çıktı

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NBA takımlarından Utah Jazz'da Rudy Gobert'in ardından Donovan Mitchell'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir takım arkadaşında da koronavirüs testi pozitif çıktı.

NBA takımlarından Utah Jazz, Donovan Mitchell'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

3 gün önce basın toplantısında koronavirüsle dalga geçerek gündem olan Gobert'in soyunma odasında takım arkadaşlarının da eşyalarına dokunduğu belirtildi.

ESPN'nin NBA muhabiri Adrian Wojnarowski, Donovan Mitchell'in koronavirüs olmasının sebebinin Gobert olduğunu vurguladı.

Öte yandan Utah Jazz'da forma giyen diğer oyuncuların koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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