Rudy Gobert attığı imzayla tarihe geçti

Rudy Gobert'in Jazz macerası devam edecek. İki kez yılın defans oyuncusu ödülü seçilen Rudy Gobert, takımıyla olan sözleşmesini 5 yıl uzattı. Gobert, bu süre için 205 milyon Dolar alacak.
Anlaşma, Gobert'in alabileceği "supermax" (En yüksek kontratın) biraz altında kalmasına karşın, (Geçen hafta Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks ile 5 yıllığına 228 milyon Dolar'a imza attı) tarihin en pahalı defans oyuncusu oldu. Gobert, Antetokounmpo ve Russel Westbrook'un ardından (2017 208 milyon Dolar) tüm zamanların en geniş üçüncü kontratını imzaladı.
2016'da 102 milyon Dolar'dan 4 yıllık imzaladığı sözleşmesinin son yılında takımıyla yeniden anlaşan Fransız oyuncu, 2019-2020'i 15.1 sayı ve 13.5 ribaunt ortalamasıyla tamamladı. Geçen sezon en çok ribaunt alan oyuncu olan Rudy Gobert, önceki iki yıl yılın defans oyuncusu seçilmişti. Gobert, geçen sezon ise bu ödülü Antetokounmpo'ya kaptırdı.
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DETAY
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Utan Jazz'ın All Star pivotu Rudy Gobert, takımıyla olan sözleşmesini 5 yıl uzattı. Bu süre için 205 milyon Dolar'lık bir kontrata imza atan 28 yaşındaki oyuncu, tarihin en pahalı defans oyuncusu oldu.
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