Fatih Terim, Rubin Kazan'ın teklif yaptığı Younes Belhanda'nın gidişine izin vermedi

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Dün akşam Kayserispor karşısında oynadığı futbolla yine vasatı aşamamasına rağmen, iyi niyetiyle dikkat çeken Belhanda için bazı Rus kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi.
FATİH TERİM BELHANDA'NIN GİDİŞİNE İZİN VERMEDİ
Galatasaray’da bu sezon 21 maçta 5 gol 1 asistlik istatistik ortaya koyan ve devre arasında kendisine talip olan bazı kulüpleri elinin tersiyle iten Younes Belhanda için Rus ekiplerinin nabız yokladığı belirtilirken, ligde kötü günler yaşayan Rubin Kazan’ın menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı yöneticilerle temasa geçtiği kaydedildi. Stoper transferi yapamayarak büyük bir risk alan Galatasaray’da tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in Faslı öğrencisinin gidişine izin vermeyeceği bildirilirken, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Cimbom’un defans hattından sonra orta sahada eksik kalmayı göze alamadığı anlaşıldı.
Rus ekibi Rubin Kazan, Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.
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