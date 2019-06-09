Rondon Kadıköy'ü seçecek

AKŞAM

RONDON’DA kritik hafta. Championship’ten yükselemeyen West Bromwich’le mukavelesi tamamlanan Salomon Rondon, Newcastle’ı da istemiyor. Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig’de Rafael Benitez ve Salomon Rondon’ın gayretleriyle ligde tutunan Newcastle, ekonomik olarak diğer takımlara nazaran daha aşağı seviyede. İngiltere’deki haberlerde, Rondon, Newcastle United’ın önerisini ciddi bulmadı ve Fenerbahçe’ye yaklaştı.

50 MiLYON EURO ÖDENDi

Rondon, Aragua’da başlayan kariyerinin devamında La Liga ekibi Las Palmas’a gitti. Oradan Malaga ve 2 sezon sonra da Rus ekibi Rubin Kazan’a transfer oldu. Kazan, Rondon için 2012’de 9 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 2 sene sonra ise 18 milyon euroya Zenit’e geçti. 1 sezonluk Zenit serüveninin ardından Premier Lig ekibi West Bromwich’e 17 milyon euro karşılığında alındı. Son olarak 2,20 milyon euro kiralık ücretle Newcastle forması giydi. Şimdiye dek onun için 50 milyon euro harcandı.

TARAFTARLAR HEYECANLI

Rondon söylentilerinin ardından sosyal medya da hareketlendi. Fenerbahçeli taraftarlar, Rondon’ın gelme ihtimaliyle heyecanlandı, bu transferin bitirilmesini ifade eden dilekler paylaşıldı. Rondon’a bonservis bedeli ödenmeyeceği için de Kadıköy olasılğı epey fazla bulunuyor. Yıllık ücret için konuşulan para ise 3-4 milyon euro arası. İmza ücretinin ve bonusların da dahil olacağı sözleşme ile Fenerbahçe oyuncuyu ikna edebilir.