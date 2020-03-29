Ronaldo'dan 'korona' ve 'anne' mesajı

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.
Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.
Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo, 8 Mart'ta Inter'i 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından felç geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öne sürülen annesi Maria Dolores Aveiro'yu ziyaret için Portekiz'in güneybatısındaki Madeira Adası'na gitmiş ve koronavirüs salgınından dolayı İtalya'ya dönmemişti.
Bu sezon stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon bu bölge için yapılacak transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Ekonomik anlamda zor günler yaşayan Sarı-Lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 aday belirledi: Palomino, Leo Santos ve Jemerson.
Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyileştikten sonra emekli olacağı iddia edildi. Peki Terim emekli olacak mı? İşte Fatih Terim cephesinden son dakika bilgileri...
Lyon'da taraftarlarla problem yaşayan Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in sezon sonunda siyah beyazlı takıma geri dönmesi gündemde...
Sky Sports'un haberine göre, Trabzonspor'da harikalar yaratan Alexander Sörloth için Real Madrid de devrede.
Beşiktaş'ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.
Gelecek sezon için ‘öze dönüş' operasyonuna başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük için Erol Bulut'u gözüne kestirirken yardımcı hoca olarak ise Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu, Alex de Souza gibi isimleri düşünüyor.