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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:09
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:11

Ronaldo'dan flaş karar

Ronaldo'dan flaş karar

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Cristiano Ronaldo, koronavirüs sebebiyle uzun süredir bulunduğu Madeira'dan ayrılarak İtalya'ya dönüyor.

Karantina günlerini Portekiz'de geçirmeyi tercih eden Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri dönüyor.

İtalya basınından yer alan habere göre; Ronaldo, bu hafa Madeira'dan ayrılarak Torino'ya gidecek.

Portekizli yıldızın İtalya'da ilk 14 gün karantina altında kalacağı ifade edildi. (Hürriyet)

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Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi

Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi

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