Ronaldo, Trabzonspor formasını özel koleksiyonuna aldı

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Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım Yönetim beceremedi, Terim ipleri eline aldı: Verin bize tekrar parlatalım Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.

Başkan, Gökhan Töre transferini açıkladı Başkan, Gökhan Töre transferini açıkladı Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yeni transferini kiralık gönderdi Fenerbahçe yeni transferini kiralık gönderdi Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Barış Sungur'u TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiraladı.

Galatasaray'dan Fred bombası Galatasaray'dan Fred bombası Sarı-Kırmızılılar, M.United'ın Brezilyalı orta sahası için harekete geçti. İngiliz ve Brezilya basını bu haberi doğruladı.

Kruse asıl şimdi yandı! Fener'den 160 milyon TL'lik dava Kruse asıl şimdi yandı! Fener'den 160 milyon TL'lik dava Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılan ve ardından Union Berlin'e imza atan Max Kruse'ye dava açtı. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Sarı-Lacivertliler, Alman futbolcuya karşı 160 milyon TL'lik dava açtı.