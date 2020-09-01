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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 11:34
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Ronaldo, Trabzonspor formasını özel koleksiyonuna aldı

Ronaldo, Trabzonspor formasını özel koleksiyonuna aldı

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Dünya futboluna damga vuran isimlerden olan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, Trabzonspor'un yeni sezon forması ile fotoğraf çektirdi ve imzaladığı formayı özel koleksiyonuna aldı.

Stiven Plaza’nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı.

İspanyol Real Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Stiven Plaza’dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor’un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.

Inter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018’de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı. Real Valladolid takımında forma giyen Stiven Plaza geçtiğimiz günlerde 100 bin Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.

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