Ronaldo, Pele'yi geçmek istiyor

Gary Neville Ronaldo ile ilgili açıklamalarında, "Dünyanın en iyisi olma arzusu her zaman vardı. Bireysel ödüllerin kendisi için bu kadar önemli olduğunu söyleyen ender kişilerden birisidir. Gerçekten çok çalıştı ve bulunduğu yeri hak ediyor. Her zaman en iyisi olma takıntısı var. Profesyonelliği de her geçen gün artıyor. Bana göre hedefi Pele'nin gol rekoru. Tüm zamanların en iyi oyuncusu olmadan futbolu bırakmayacak. Bu sayede onun oynadığı takımlar da hep kupalar kazanacak"
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Pele'nin 37 yaşına kadar kulüp ve Brezilya Milli Takımı'nda toplam 1279 go(lü bulunuyor. 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun ise 725 golü var... (Sporx)
SkySport yorumcusu Gary Neville, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Neville yaptığı son yorumda Manchester United'dan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Pele'nin Guinness rekorlar kittabına giren 'Dünyanın en çok gol atan futbolcusu' ünvanını ele geçirmek...
Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray'a, kadrosunda düşünmediği yıldız isimden iyi haber geldi. Sarı kırmızılı takımın Al-Nasr'a kiraladığı Maicon bu sezon sonunda Aslan'a geri dönecekti ancak piyango gibi bir haber geldi.
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir golcü gündeme geldi. Rumen basını, sarı-lacivertli ekibin Reading forması giyen George Puscas'ı kadrosuna katacağını iddia etti. Reading'in salgın dolayısıyla krizde olduğu ve golcü oyuncusunu satacağı aktarıldı.
Galatasaray'da DG Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Dinamo Zagreb'in başındaki görevi 16 Nisan'da sona eren Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyordu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida, ülkesi Portekiz'de Beşiktaş günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerini geçtiğimiz şubat ayında noktalayan Portekizli eski yıldız, siyah-beyazlı takımdaki son sezonunda o dönemin başkanı Fikret Orman tarafından yeni sözleşme konusunda kandırıldığını söyledi.