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aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 18:38
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 18:38

Ronaldo milyarderler kulübüne giriyor

Ronaldo milyarderler kulübüne giriyor

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İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.

35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.

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Ronaldo milyarderler kulübüne giriyor
Ronaldo milyarderler kulübüne giriyor

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