Ronaldo milyarderler kulübüne giriyor

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.
35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.
Leicester City'de forma giyen milli futbolc Çağlar Söyüncü beIN Sports'a konuştu. Söyüncü, yaptığı açıklamada 2019 yazında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'den de bahsetti ve "dünyanın en pahalı stoperinin yerinde oynuyorum" dedi.
İspanyol devi FC Barcelona'da sağlık ekibi sorumlusu Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez'in ardından başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in de testleri pozitif çıktı.
İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.
Beşiktaş Yönetimi ile Dorukhan Toköz arasında 'yeni sözleşme' krizi çıktığı iddialarını siyah beyazlı futbolcu yalanladı.
Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.
Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda
Koronavirüse yakalanan ve günlerdir karantinada olan Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini'den kötü haber geldi.