Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum." şeklinde başladı.
Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın ‘Galatasaray'dan teşvik primi aldık' açıklamasının ardından 1986-87 sezonunun tesciliyle ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe'de Kaptan Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluş Beinsports'a açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle etik kuruluna sevk edildi.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
İtalya'da Milli Sporcu Selin Şahin karantinada altına alındı. Güvendeyim bütün İtalya bu kurala uyuyor.
Galatasaray, geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'nun bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını duyurdu.