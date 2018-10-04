'Ünal hoca güven verdi'

AKŞAM

TRABZONSPOR Dergisi’nin Ekim sayısına konuşan Rodallega, yüksek performansını Teknik Direktör Ünal Karaman’a bağladı: Kampın birinci gününden itibaren benimle yaptığı bütün konuşmalarında bu güveni hissettirdi, samimiyetini gösterdi. Bu durum bir futbolcu için çok önemlidir. Ben de hocamızın bu güvenine karşılık olarak çok çalışıp, gol atıp, takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum.

FIRSATLAR BULACAĞIM

Hocamız oyna derse oynarım, oynama derse beklerim. Hocamızın duyduğu güven bende çok büyük bir değişime neden oldu. Örneğin, Başakşehir maçında takım olarak iyi bir futbol ortaya koyamadık. Ben de bireysel olarak çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Kaleye sadece iki şutum vardı. Bu durumda belki hocamız beni oyundan alabilir veya bir sonraki maçta oynatmayabilirdi, ama yapmadı. Beni oynattı ve güvenimi pekiştirdi. İşimi doğru yaptığım sürece oynayacağımı ve daha fazla fırsat bulacağımı biliyorum.