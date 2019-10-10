'Ronaldo arayıp tebrik etti'

AKŞAM

A MİLLİ Futbol Takımı’nda futbolcular Zeki Çelik ve Merih Demiral, Arnavutluk ile EURO 2020 elemeleri kapsamında oynanacak maç öncesi soruları yanıtladı. Merih ve Zeki’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde; Merih; “Arnavutluk’ta iyi bir hava var ama biz burada en az gol yiyen takımlardanız yine gol yemeden 3 puanı almak istiyoruz. Ronaldo ile konuştum. Türkiye ile iki maçımızı kazanınca beni tebrik etti. Ronaldo Türk halkını çok seviyor. Aramız da iyi ve çok mütevazi bir insan. Matuidi ile konuştum bizde tribüne çağırdılar ya maç öncesi çok etkilenmiş bana da yaparlar mı diyor.”

Zeki Çelik; “Arnavutluk hırslandı ama onları bu maçta yenip saf dışı bırakmak istiyoruz. Yusuf’un Lille’de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Fransa’yı yendikten sonra oraya gidince arkadaşlarım beni tebrik etti. Fransa biraz hırslandı. Yeneceklerini söylüyorlar ama ben de ‘Sizi yine yeneceğiz’ dedim, inşallah yeneriz.