Ronaldinho, koronavirüse yakalandı

Brezilya efsanesi Ronaldinho'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
40 yaşındaki eski yıldız paylaştığı videoda koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Ronaldinho, bir süredir karantina altında olduğunu sözlerine ekledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta yaptıkları oyuncu değişikliklerinin galibiyeti getirdiğini söyledi.
Dünyaca ünlü efsane futbolcu Ronaldinho, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasındaki Nice-Lille karşılaşması 1-1 sonuçlandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe maçının ardından, "Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem. Henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız" dedi.
Fenerbahçe'nin 9 numarası Papiss Cisse, 1 gol attığı Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Fenerbahçe'de Trabzonspor'u 3-1 devirdikleri maçta takımını öne geçiren golü atan Enner Valencia, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.