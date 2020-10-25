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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 23:15
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Ronaldinho, koronavirüse yakalandı

Ronaldinho, koronavirüse yakalandı

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Dünyaca ünlü efsane futbolcu Ronaldinho, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Brezilya efsanesi Ronaldinho'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

40 yaşındaki eski yıldız paylaştığı videoda koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Ronaldinho, bir süredir karantina altında olduğunu sözlerine ekledi.

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Ronaldinho, koronavirüse yakalandı
Ronaldinho, koronavirüse yakalandı

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