Ronaldinho, koronavirüse yakalandı

'Gereksiz hatalar yaptık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe maçının ardından, "Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem. Henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız" dedi.