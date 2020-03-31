Ronaldinho, katil ve hırsıza yenildi!

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho, hapse atılmıştı.
24 gündür cezaevinde yatan Brezilyalı efsane futbolcu, vakit geçirmek için hapishanedeki arkadaşlarıyla top oynuyor.
İngiliz Daily Star Gazetesi, geçtiğimiz günlerde bir hırsız bir de katile karşı ayak tenisi maçı yapan Ronaldinho'nun karşılaşmayı kaybettiğini yazdı.
Koronavirüs nedeniyle mahkemesi ertelenen yıldız ismin ne kadar daha cezaevinde kalacağı bilinmiyor.
TFF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un da adaylar arasında olduğu ileri sürülüyor. Peki genç teknik adam bu iddialara ne diyor? Erol Bulut, sarı lacivertli takımdan transfer teklifi aldı mı? İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe iddialarıyla ilgili son dakika açıklamaları...
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, koronavirüs nedeniyle hastanede yatan Başkan Göksel Gümüşdağ'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.
Fenerbahçe Kulübü, Kadın ve Erkek voleybol takımlarındaki toplam 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, ilk tetkiklerde 5 kişinin pozitif olduğunu ardından ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığını ve bu kişilerin evlerinde kontrol altında olduğunu duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga 2'nin, 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı.