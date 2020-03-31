Ronaldinho, katil ve hırsıza yenildi!

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TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek TFF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.

Ve Abdurrahim Albayrak açıkladı! Koronavirüs... Ve Abdurrahim Albayrak açıkladı! Koronavirüs... Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un da adaylar arasında olduğu ileri sürülüyor. Peki genç teknik adam bu iddialara ne diyor? Erol Bulut, sarı lacivertli takımdan transfer teklifi aldı mı? İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe iddialarıyla ilgili son dakika açıklamaları...

Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ'ın son durumunu açıkladı Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ'ın son durumunu açıkladı Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, koronavirüs nedeniyle hastanede yatan Başkan Göksel Gümüşdağ'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.

'5 kişinin testi pozitif çıktı' '5 kişinin testi pozitif çıktı' Fenerbahçe Kulübü, Kadın ve Erkek voleybol takımlarındaki toplam 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, ilk tetkiklerde 5 kişinin pozitif olduğunu ardından ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığını ve bu kişilerin evlerinde kontrol altında olduğunu duyurdu.