Ronaldinho hapishaneden mesaj gönderdi

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alındı. 2015 yılında koruma altında olan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kuran Ronaldinho'nun 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle 2018 yılında pasaportuna el konulmuştu. Kendi isimlerine düzenlenmiş sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yaptıkları tespit edilen Ronaldinho ile kardeşi Roberto, konakladıkları otelde polis ekiplerince gözaltına alınıp daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Daha önce hapishane bahçesinde gerçekleştirilen maçta görüntülenen Ronaldinho, bu sefer videolu mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi.
Trabzonspor, Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in Trabzon Valiliği tarafından verilen seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrıldıklarını açıkladı. Öte yandan Bordo-Mavililer, Futbol A Takımı'nın 2 Mayıs 2020 günü saat 15:00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara başlayacağını da bildirdi.
Manchester City, Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer bütçesi için Christian Luyindama'yı satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılar, Demokratik Kongolu stoperin alternatiflerini araştırmaya başladı. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren teknik direktör Fatih Terim, River Plate'in 23 yaşındaki savunmacısı Lucas Martinez Quarta'yı gözüne kestirdi.
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber, hastaneden taburcu oldu.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
Eskişehirspor Yönetimi, eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapamazsa kırmızı siyahlı kulübe 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı gelecek.
Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.