Romelu Lukaku transferinde devreye Conte girdi

Lukaku'nun Juventus'a transferi, Dybala'nın Manchester United'ın teklifini kabul etmemesi üzerine olumsuz sonuçlandı ve devreye bir diğer İtalyan devi Inter girdi.

Inter, Manchester United'ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

DYBALA İLE MANU ANLAŞAMADI

Manchester United ile Juventus'un Dybala-Lukaku takasında uzlaşmasına karşın, Arjantinli golcü ile Premier Lig ekibi maaş konusunda anlaşamadı.

INTER'DEN YENİ TEKLİF

Bunun gelişmenin üzerine Inter, Lukaku için Manchester United'a 75 milyon euro artı 5 milyon euro bonus şeklinde tepkif yapma kararı aldı.

Manchester United ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Romelu Lukaku, İngiliz ekibinde geride kalan kalan sezon 45 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 15 gol attı, 4 de asist yaptı.

(Sporx)