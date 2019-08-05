Romelu Lukaku transferinde devreye Conte girdi

Inter, Manchester United'ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
DYBALA İLE MANU ANLAŞAMADI
Manchester United ile Juventus'un Dybala-Lukaku takasında uzlaşmasına karşın, Arjantinli golcü ile Premier Lig ekibi maaş konusunda anlaşamadı.
INTER'DEN YENİ TEKLİF
Bunun gelişmenin üzerine Inter, Lukaku için Manchester United'a 75 milyon euro artı 5 milyon euro bonus şeklinde tepkif yapma kararı aldı.
Manchester United ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Romelu Lukaku, İngiliz ekibinde geride kalan kalan sezon 45 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 15 gol attı, 4 de asist yaptı.
(Sporx)
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