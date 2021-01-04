Romelu Lukaku Inter'de 70 maçta 50 gole ulaştı

Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Crotone ağlarına gönderdiği tek golle Brezilyalı Ronaldo'nun rekorunu geçti.
İtalyan devi Inter'in en büyük gol silahı olan Lukaku, Brezilyalı efsane Ronaldo Luis Nazario de Lima'nın 50 gole 77 maçta ulaştığı kulüp rekorunu egale etti. 28 yaşındaki Lukaku 50 gole tam 70 maçta ulaşarak henüz kupa kaldıramadan kulüp tarihine geçmiş oldu.
Geçen sezon Inter'e transfer olan Lukaku, bu sezon çıktığı 14 maçta 12 gol atarak gol krallığında zirveye oynuyor.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a dönecek.
Antalya maçında, Emre Kılınç'ın atılması sonrasında Galatasaraylı yöneticinin küfürleri, TFF yöneticisi İsmail Erdem'instadı terk etmesine yol açtı. Ali Düşmez ise, “Ben başkanvekiliyim. TFF'yi temsil ediyorum” diyerek karşılaşmanın sonunu bekledi.
Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Samet Aybaba Beşiktaş mağlubiyetinin ardından istifa etti.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
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