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aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:38
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Roma'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti

Roma'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti

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Bir dönem Roma altyapısında forma giyen Joseph Bouasse, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Roma kulübünde yapılan açıklamada Kamerunlu oyuncunun Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

2015’te kaçak yollardan İtalya’ya giren Bouasse, göçmen takımı Liberi Nantes’taki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Roma altyapısına davet edilmişti.

Burada 11 maça çıkan genç oyuncu en son Romanya İkinci Ligi ekiplerinden Universitatea Cluj forması giyiyordu.

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