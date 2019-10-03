Roma'ya Avusturya'da çelme

Roma, 27. dakikada Leonardo Spinazzola ile öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Wolfsberger, 51. dakikada Michael Liendl ile skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Wolfsberger, 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Roma ise yine aynı puanla ikinci sırada bulunuyor. Grubun 3 ve 4. sıralarında 1'er puanla Başakşehir ve Gladbach bulunuyor.

Wolfsberger, bir sonraki maçında Başakşehir'e konuk olacak. Roma ise sahasında Gladbach'ı ağırlayacak.