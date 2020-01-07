'Romanya'nın bir Atatürk'ü yok'

Anıtkabir’e gerçekleştirdiği ziyaretten çok etkilenen Lung, “Mustafa Kemal Atatürk’ün hikayesini dinledim. Bu ülkeye kazandırdıklarına ve Türkiye’nin şu anki durumunda ne kadar etkisi olduğunu gördüm. Romanya’da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı” dedi.

AKŞAM

KAYSERİSPOR kalecisi Silviu Lung, Mustafa Kemal Atatürk’e hayran kaldı. Anıtkabir ziyaretinde Atatürk’ten çok etkilendiğini belirten Rumen kaleci şunları söyledi: “Benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Çok güzeldi. Eşimle ilk kez Ankara’yı ziyaret ettik. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikayesini dinledim. Bu ülkeye kazandırdıklarını ve Türkiye’nin şu anki durumunda ne kadar etkisi olduğunu gördüm.

ÇOK ÖNEMLİ BİR LİDER

Bu ülkenin cumhuriyet ve demokrasi gibi kazanımları onun sayesinde aldığını öğrendim. Romanya’da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı. Türk insanının ona böyle bir şey (Anıtkabir) yapması çok güzel ve etkileyici. Atatürk, Türk insanının kalbinde yaşıyor. Atatürk, Türk halkı için çok önemli bir lider. Türk halkı, böyle muazzam bir eserle Atatürk’ü sonsuza dek yaşatacak. Çok ama çok etkilendim.”