Romanya Antalya'ya taşınıyor

AKŞAM
OLAĞANÜSTÜ halin 15 Mayıs’a kadar süreceği Romanya’da, lig yönetimi kulüplere gönderdiği mektupta, maçların Türkiye’de oynanması konusunda yapılabileceklerle ilgili bilgi verdi. Bu konuda hem UEFA hem FIFA hem de Türkiye Futbol Federasyonu anlaşmak zorunda. Federasyonun bu konuda adım atması bekleniyor.
GECELİĞİ 35 POUND
İngiltere’den Daily Mail ise bu projenin maliyetini çıkardı. Romanya takımlarının Türkiye’ye taşınacağı belirtildi. Maçlar haziranda başlayacak ve temmuz sonunda bitecek. Futbolcular otellerde tek kişilik odalarda 35 pounda kalacak. Konaklama, ulaşım ve stadyum kiralama maliyetleriyle, tüm projenin 1 milyon 750 bin pounda çıkacağı kaydedildi.
31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.
Romanya'da Futbol Federasyonu ve kulüplerle yapılan toplantıda liglerin Antalya'da oynanması yönündeki fikir resmileşti. Bunun maliyeti ise 1 milyon 750 bin pound olacak.
11 Mart'ta Malatya'daki erteleme maçından Trabzon 3 puan aldı. 3 gün sonra ligler tatil oldu. UEFA, oynanamayan ligi maç başı puana göre tescil istiyor. Bu da Fırtına'nın işine yarıyor.
Burak Yılmaz: “İnsanlarımız hayatlarını kaybediyor. Böyle bir ortamda ödemeleri konuşacak bir insan değilim. Böyle bir insan vicdansızdır zaten. Ne parası ne pulu. Yüklü miktarda alacağımı öteledim.”
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Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.