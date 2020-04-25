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aksam.com.tr
  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 09:11

Romanya Antalya'ya taşınıyor

Romanya Antalya'ya taşınıyor

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Romanya'da Futbol Federasyonu ve kulüplerle yapılan toplantıda liglerin Antalya'da oynanması yönündeki fikir resmileşti. Bunun maliyeti ise 1 milyon 750 bin pound olacak.

AKŞAM

OLAĞANÜSTÜ halin 15 Mayıs’a kadar süreceği Romanya’da, lig yönetimi kulüplere gönderdiği mektupta, maçların Türkiye’de oynanması konusunda yapılabileceklerle ilgili bilgi verdi. Bu konuda hem UEFA hem FIFA hem de Türkiye Futbol Federasyonu anlaşmak zorunda. Federasyonun bu konuda adım atması bekleniyor.

GECELİĞİ 35 POUND

İngiltere’den Daily Mail ise bu projenin maliyetini çıkardı. Romanya takımlarının Türkiye’ye taşınacağı belirtildi. Maçlar haziranda başlayacak ve temmuz sonunda bitecek. Futbolcular otellerde tek kişilik odalarda 35 pounda kalacak. Konaklama, ulaşım ve stadyum kiralama maliyetleriyle, tüm projenin 1 milyon 750 bin pounda çıkacağı kaydedildi.

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