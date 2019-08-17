Roma'nın son gözdesi Güven

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’IN geçen sezon az şans bulup, çok dikkat çeken oyuncusu Güven Yalçın’a da Çizme yolu göründü. Cengiz Ünder’in geçen sezon gösterdiği başarılı performansın ardından Roma bu transfer döneminde Gençlerbirliği’nin yetenekli genci Mert Çetin’i renklerine kattı. Sarı-Kırmızılılar’ın bu kez hedefi nde ise Beşiktaş’ın yetenekli oyuncusu Güven Yalçın var. Geçen sezon Şenol Güneş yönetiminde büyük çıkış yakalayan Güven, kalması halinde bu sezon da Beşiktaş’ın en önemli gol silahlarından biri olacak.
22 MAÇ 8 GOL, 4 ASİST
Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kesinlikle satış planları arasında bulunmayan Güven Yalçın için İtalyan ekibinin ısrarlı olduğu ve her türlü ekonomik fedakarlığı yapacağı da öne sürüldü. İtalyan basını kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve her an imzaların atılabileceğini de iddia etti. Güven, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmada şans bulmuş ve 8 gol, 4 asistlik performansla dikkat çekmişti.
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