Roma'nın son gözdesi Güven Yalçın

İtalya Serie A takımlarından Roma için transfer dönemi, Türkiye'de geçiyor! Önce Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzatan başkent ekibi, ardından Steven Nzonzi'yi Galatasaray'a sattı, sonra da Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i transfer etti. Ancak İtalyan ekibi, Türkiye pazarından çıkmamakta kararlı. Şimdi de hedeflerinde Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın var.
İtalyan La Gazetta dello Sport gazetesinin haberine göre Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi, Mert Çetin'in ardından bu kez Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı transfer etmek istiyor.
PETRACHI, TÜRKİYE PAZARINDA GÜÇLENDİ
Gianluca Petrachi'nin artık Türkiye'de güçlü ilişkileri olduğu ve Güven Yalçın transferinde menajer Bayram Tutumlu'nun da kendisine yardımcı olacağı kaydedildi. Tutumlu, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferinde de yardımcı olmuş, o zamanki sportif direktör Monchi, ardından Türk menajerin yardımlarını itiraf etmişti.
Geçen sezon 150 bin euro karşılığında Leverkusen'den Beşiktaş'a gelen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 22 maça çıkarken 8 gol ve 4 asistlik performasn göstermişti. Türkiye A Milli Takımı'na da yükselen Güven, UEFA tarafından 'İzlenmesi gereken 50 genç oyuncu' listesinde de kendisine yer bulmuştu.
STOPERDE ADAY DOMAGOJ VIDA, MERT KİRALANABİLİR
Öte yandan stoper bölgesine Mert Çetin'i alan Roma, defansa bir isim daha eklemek istiyor. İtalyan ekibinin stoper listesinde Liverpool'dan Dejan Lovren, Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Marcos Rojo olduğu belirtildi. Bu isimlerden birisinin transfer edilmesi halinde Mert Çetin'in başka bir takıma kiralanması da gündeme gelecek.
(Sporx)
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