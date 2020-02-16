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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 09:11
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 09:11

Roma'nın galibiyet hasreti devam ediyor! Bir darbe de Atalanta'dan

Roma'nın galibiyet hasreti devam ediyor! Bir darbe de Atalanta'dan

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Serie A'da zirve takibi yapan iki ekibin kapışmasında Atalanta, Roma'yı sahasında 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında Atalanta ile Roma karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-1 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmada Roma 45. dakikada Dzeko'nun golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Palomino maça beraberliği getirirken 59. dakikada Mario Pasalic Atalanta'yı öne geçirdi ve maç 2-1'lik ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelede Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin, yedek kulübesinde başladıkları karşılaşmada süre alamadı.

Bu sonucun ardından Atalanta 45 puana yükseldi ve ligin ilk 3 sırasının hemen altında yer almayı sürdürdü. Roma ise 39 puanda kalarak ligin üst sıralarını takipte büyük yara aldı.

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