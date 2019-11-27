Roma'nın Başakşehir kadrosu belli oldu! İki sürpriz isim kafileye dahil edildi

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Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı deplasmanda yenerek rakibinin 41 maçlık serisine son veren Başakşehir yarın UEFA Avrupa Ligi’nde son derece kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor.

Mkhitaryan ile Spinazzola geri döndü

J Grubu’nda şu ana kadar oynadığı 4 maçta 7 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Başakşehir’in Roma karşısında 3 puan alması halinde son 32’ye kalacağı bilinirken, Okan Buruk ve öğrencilerinin 4-0’ın rövanşı için hedefe kitlendiği öğrenildi. Serie A’da Brescia’yı 4 golle uğurlayan Roma’da Florenzi ve Pastore’nin kadroda olmadığı açıklanırken Mkhitaryan ile Spinazzola geri dönüşü Fonseca’nın elini güçlendirdi.

Roma’nın Başakşehir kadrosu şu şekilde oluştu;

Kaleciler: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato

Defans: Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola

Orta saha: Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Diawara, Perotti, Mkhitaryan

Forvet: Dzeko, Cengiz Ünder, Kalinic, Antonucci, Kluivert