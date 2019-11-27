Roma'nın Başakşehir kadrosu belli oldu! İki sürpriz isim kafileye dahil edildi
Yarın temsilcimiz Başakşehir'le önemli bir maça çıkmaya hazırlanan Roma'da Mkhitaryan ile Spinazzola kadroya dahil edildi.
TM Dijital Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı deplasmanda yenerek rakibinin 41 maçlık serisine son veren Başakşehir yarın UEFA Avrupa Ligi’nde son derece kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor.
Mkhitaryan ile Spinazzola geri döndü
J Grubu’nda şu ana kadar oynadığı 4 maçta 7 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Başakşehir’in Roma karşısında 3 puan alması halinde son 32’ye kalacağı bilinirken, Okan Buruk ve öğrencilerinin 4-0’ın rövanşı için hedefe kitlendiği öğrenildi. Serie A’da Brescia’yı 4 golle uğurlayan Roma’da Florenzi ve Pastore’nin kadroda olmadığı açıklanırken Mkhitaryan ile Spinazzola geri dönüşü Fonseca’nın elini güçlendirdi.
Roma’nın Başakşehir kadrosu şu şekilde oluştu;
Kaleciler: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato
Defans: Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola
Orta saha: Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Diawara, Perotti, Mkhitaryan
Forvet: Dzeko, Cengiz Ünder, Kalinic, Antonucci, Kluivert