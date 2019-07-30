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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 22:47

Roman ve Melnjak hamlesi

Roman ve Melnjak hamlesi

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BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle Melnjak ve Neustadter için hamle yapılacak.

AKŞAM

F.Bahçe ile yolları ayıran Roman’ın bonservisi elinde. Melnjak’ın ise Rizespor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

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