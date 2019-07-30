SPOR GÜNDEMİ

Artık imza bekleniyor Artık imza bekleniyor Sarı-Kırmızılı ekip, 33 yaşındaki tecrübeli forvetle anlaştı. Bu aşamadan sonra yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Kolombiyalı forvet, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Mangala harekatı Mangala harekatı Fenerbahçe, Orel Mangala’yı kiralamak için tüm şartları seferber etti.

Ben Arfa 2 adım uzakta Ben Arfa 2 adım uzakta 32 yaşındaki 10 numaranın maddi yükü ağır bir sözleşme istemesi ve çok sayıda menajerin ortaya çıkması F.Bahçe’yi rahatsız etti. Ben Arfa’yı yakından tanıyan Comolli bu sorunları çözerse Fransız yıldız Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek.

Roman ve Melnjak hamlesi Roman ve Melnjak hamlesi BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle Melnjak ve Neustadter için hamle yapılacak.

Miguel Trauco imzayı atıyor Miguel Trauco imzayı atıyor Flamengo’nun bu gece Emelec ile oynayacağı maçtan sonra Trauco’nun Beşiktaş’a imza atmak üzere takımdan ayrılacağı iddia edildi. Oyuncunun sözleşmesi aralıkta bitiyor...

Fenerbahçe’den Almanya’da kötü prova Fenerbahçe’den Almanya’da kötü prova Fenerbahçe, Audi Kupası’nda karşılaştığı Bayern Münih’e 6-1 mağlup oldu.