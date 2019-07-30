Roman ve Melnjak hamlesi

AKŞAM
F.Bahçe ile yolları ayıran Roman’ın bonservisi elinde. Melnjak’ın ise Rizespor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-Kırmızılı ekip, 33 yaşındaki tecrübeli forvetle anlaştı. Bu aşamadan sonra yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Kolombiyalı forvet, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe, Orel Mangala’yı kiralamak için tüm şartları seferber etti.
32 yaşındaki 10 numaranın maddi yükü ağır bir sözleşme istemesi ve çok sayıda menajerin ortaya çıkması F.Bahçe’yi rahatsız etti. Ben Arfa’yı yakından tanıyan Comolli bu sorunları çözerse Fransız yıldız Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek.
BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle Melnjak ve Neustadter için hamle yapılacak.
Flamengo’nun bu gece Emelec ile oynayacağı maçtan sonra Trauco’nun Beşiktaş’a imza atmak üzere takımdan ayrılacağı iddia edildi. Oyuncunun sözleşmesi aralıkta bitiyor...
Fenerbahçe, Audi Kupası’nda karşılaştığı Bayern Münih’e 6-1 mağlup oldu.
Yeni sezonda ön tarafta baskı isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal, bu konuda Max Kruse ve Vedat Muriç’i uyardı.