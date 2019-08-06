Roman Neustadter, Dinamo Moskova ile her konuda anlaştı

Rus spor yorumcusu Nobel Arustamyan'in haberine göre 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Dinamo Moskova ile her konuda el sıkıştı.
KARİYERİNİ RUSYA'DA SÜRDÜRECEK
Roman Neustadter'in kısa süre içinde Dinamo Moskova ile sözleşme imzalayacağı ve kariyerine Rusya'da devam edeceği belirtildi.
2016 yılında Schalke'den Fenerbahçe'ye transfer olan Neustadter, 3 yıl boyunca sarı lacivertli forma için mücadele etmişti.
(Sporx)
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