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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 21:06
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 21:09

Roman Neustadter, Dinamo Moskova ile her konuda anlaştı

Roman Neustadter, Dinamo Moskova ile her konuda anlaştı

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Roman Neustadter, Dinamo Moskova ile anlaştı.

Rus spor yorumcusu Nobel Arustamyan'in haberine göre 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Dinamo Moskova ile her konuda el sıkıştı.

KARİYERİNİ RUSYA'DA SÜRDÜRECEK

Roman Neustadter'in kısa süre içinde Dinamo Moskova ile sözleşme imzalayacağı ve kariyerine Rusya'da devam edeceği belirtildi.

2016 yılında Schalke'den Fenerbahçe'ye transfer olan Neustadter, 3 yıl boyunca sarı lacivertli forma için mücadele etmişti.

(Sporx)

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