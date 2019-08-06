Roman Neustadter, Dinamo Moskova ile her konuda anlaştı

SPOR GÜNDEMİ

Gece yarısı bombası! 2 transfer birden Gece yarısı bombası! 2 transfer birden Beşiktaş, Bursasporlu Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.

Yıldız golcünün transferi yattı: Teklifimizi reddetti Yıldız golcünün transferi yattı: Teklifimizi reddetti Trabzonspor’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, bir süredir peşinde olduğu Daniel Sturridge’den olumsuz cevap aldı. Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, “Sturridge teklifimize olumsuz yanıt verdi” dedi.

Ali Koç 3 transferi tek tek açıkladı Ali Koç 3 transferi tek tek açıkladı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadrolarına iki stoper ve bir 6 numara pozisyonunda oynayan futbolcu katacaklarını söyledi.

Beşiktaş'tan Kayserispor'a kiralandı Beşiktaş'tan Kayserispor'a kiralandı Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu Alpay Çelebi'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandığını bildirdi.

Anlaşma tamam! Yeni takımı belli oldu Anlaşma tamam! Yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Roman Neustadter, Dinamo Moskova ile anlaştı.

'Umarım üçüncü kupayla yeni sezona başlarız' 'Umarım üçüncü kupayla yeni sezona başlarız' TFF Süper Kupa maçında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, yeni sezona üçüncü kupayla başlamak istediklerini ifade etti.