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  3. Roman Neustadter, Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti

Roman Neustadter, Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti

Roman Neustadter, Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Roman Neustadter, Antalyaspor maçı öncesi formasını paylaşıp 'Son gün' mesajını iletti

Fenerbahçe'de Valbuena'nın ardından Roman Neustadter de sarı-lacivertli takıma veda etti...

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Roman Neustadter'den veda mesajı geldi. Rus futbolcu, karşılaşma öncesi formasının fotoğrafıyla 'son gün' mesajını paylaştı.

2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 108 kez sarı-lacivertli formayı giyerken 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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