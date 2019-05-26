Roman Neustadter, Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de Valbuena'nın ardından Roman Neustadter de sarı-lacivertli takıma veda etti...

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Roman Neustadter'den veda mesajı geldi. Rus futbolcu, karşılaşma öncesi formasının fotoğrafıyla 'son gün' mesajını paylaştı.

2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 108 kez sarı-lacivertli formayı giyerken 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.