Roma'dan sonra Lyon da Galatasaray'ın stoperi Marcao'ya talip oldu

Galatasaray'da Roma'ya transfer olması beklenen Brezilyalı stoper Marcao için bir talip de Fransa'dan. Kadrosunda Türkiye'de forma giymiş Marcelo, Denayer gibi savunmacıları bulunduran Olimpik Lyon, bu kez de gözünü Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao'ya dikmiş durumda. Fransız ekibi, bu yaz Altay'dan Cenk Özkacar'ı da kadrosuna katmıştı ve özellikle Sportif Direktör Juninho'nun Türkiye pazarını yakından takip ettiği bilinmekteydi.
Roma, Galatasaray'a sunduğu teklifi yükselterek transfer adına avantaj sağlasa da Olympique-et-Lyonnais.com'un haberine göre Marçal'ın gidişi sonrası Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, savunma hattına bir takviye daha istiyor. Bu doğrultuda ise gündeme gelen ismin Galatasaray'dan Marcao olduğu aktarılmakta.
Fransızların haberine göre Lyon, İtalyan ekibi Roma kadar transfer konusunda aceleci değil. Savunmada bir kayıp ihtimaline ilişkin Marcao listede ilk sırada yer alıyor. Fakat bu süreçte Brezilyalı oyuncunun, Roma ile anlaşması bekleniyor.
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