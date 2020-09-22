Roma'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik tavır! Perotti transferinde Muriqi örneği...

Fenerbahçe bir yandan santrfor transferi konusunda yoğun bir çalışma yürütürken diğer taraftan kanat takviyesi için görüşmeler yapıyor.
“MÜMKÜN DEĞİL BU PARAYI VEREMEYİZ”
Sarı-lacivertliler, Diego Perotti için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Roma yetkilileriyle görüştü. Roma'nın yetkilendirdiği temsilciler ile masaya oturan Fenerbahçeli idareciler İtalyanların bonservis beklentisi ile karşılaştı. 3 milyon Euro'luk talep sonrasında sarı-lacivertli cephe, bu bedelin yüksek olduğu ve bu şartlar altında transferin mümkün olmadığını direkt iletti.
ROMA’DAN MURIQI ÖRNEĞİ: SİZ DE BİZE İNDİRİM YAPMADINIZ
Roma'nın 32 yaşındaki sol açık Perotti için Fenerbahçe'ye yardımcı olmaya pek niyeti olmadığı da ortaya çıktı. Sebebi ise Vedat Muriqi! Başkent ekibinin de Kosovalı golcü için devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin Muriqi'in bedelinde indirime gitmediği için Roma'nın görüşmelerden çekildiği öğrenildi. Oyuncunun da ezeli rakipleri Lazio'ya gitmesinin ardından Romalı yöneticilerin Fenerbahçe'ye kızgın olduğu ve Perotti konusunda kolaylık sağlamayarak rahatsızlıklarını gösterdikleri ortaya çıktı.
YENİ TRANSFERLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ KARARI
İki kulüp arasında gelecek için iş birliğine yönelik olumlu adımlar atıldı. Buna göre; Fenerbahçe ve Roma, bundan böyle transfer süreçlerinde oyuncularının durumlarına dair birbirlerine bilgilendirme yapacak. Böylelikle Kolarov ve Vedat transferleriyle gerilen ilişkiler düzeltilmiş olacak.
Perotti geçtiğimiz sezon Roma ile 21 maça çıkarken 5 gol atıp 3 kez de asist yaparak 8 gole direkt katkıda bulundu.
Uzun süredir Diego Perotti transferi için Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye şok tavır! İtalyan devi, 32 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerden 3 milyon euro bonservis talep etti ve Fenerbahçe'nin indirim talebini kesin bir dille reddetti. Serie A ekibinin bu tavrının ardından ise Vedat Muriqi çıktı. Kanarya, Kosovalı golcüyle ilgilenen başkent ekibinin indirim talebine cevap vermemiş, oyuncuyu Lazio'ya satmıştı.
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