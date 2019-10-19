Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Roma'dan Cengiz Ünder ve asker selamı açıklaması!

Roma'dan Cengiz Ünder ve asker selamı açıklaması!

Roma'dan Cengiz Ünder ve asker selamı açıklaması!

Roma teknik direktörü Fonseca, kendisine yöneltilen Cengiz Ünder sorularını cevapladı.

Juventus teknik direktörü Sarri'nin Merih Demiral'ın asker selamı hakkında yaptığı açıklamanın ardından bu kez de Roma teknik direktörü Fonseca, Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği fotoğrafını paylaşması hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Cengiz Ünder'in asker selamo hakkında kendi aralarında konuştuklarını ifade eden Fonseca, "Cengiz Ünder hakkında kulüpte kendi içimizde konuştuk ancak bunu basınla paylaşmayacağız. Bu konuda hakkında şunları söyleyebilirim; futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz. Her ikisi de farklı değerlendirilmesi gereken şeyler ve ben de bir teknik direktör olarak işime siyaset karıştırmayı sevmiyorum" şeklinde konuştu.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Oyuncu Berrak Tüzünataç'tan bir ilk! 2 aydır uğraşıyor...
Defne Samyeli'ye ayrılık iddiaları soruldu
Şeyma Subaşı'dan şaşırtan tepki!
Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya dudak uçuklatan düğün hediyesi!
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
<p>İl genelinde 17 tescilli kalenin bulunduğu Gümüşhane’de kent merkezini sarp bir kayanın üzerinden

Orta Çağ´dan Kalma Canca Kalesi´nin İlginç Efsanesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019'un en çok forma satan ekipleri

Emekliye aile yardım geliyor! Teklif hazırlandı, işte alacakları ücret