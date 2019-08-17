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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:45

Roma Vida'ya kafayı taktı

Roma Vida'ya kafayı taktı

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Dejan Lovren için Liverpool’a 15 milyon euro öneren Roma, Beşiktaş’tan da Vida’yı almak için girişimlere başladı. Abdullah Avcı izin verirse Hırvat yıldız, Cengiz’in takım arkadaşı olacak.

AKŞAM

BU sezon transfer pazarının hızlı ülkelerinden olan İtalya’da, Roma da takımını güçlendirmek için Beşiktaş’ın yıldızı Vida’yı renklerine bağlamak istiyor. Dünya ikinciliği yaşayan Hırvatistan Milli Takımı’nın stoperinde çok başarılı işler ortaya koyan Lovren ve Vida’yı, Roma’da buluşturmak isteyen İtalyan ekibi, iki oyuncu için de girişimlerini sürdürüyor. Liverpool’da forma şansı bulamayan Dejan Lovren için bu sezon 3 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu öneren İtalyan ekibi, Kartal’ın 30 yaşındaki tecrübeli stoperi Domagoj Vida için de benzer bir operasyon başlattı.

 GEÇEN YIL TRANSFERİ OLMAMIŞTI

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Vida için Roma’nın Siyah-Beyazlı kulüple temasa geçtiğini duyurdu. Ancak Beşiktaş’a nasıl bir teklif yapıldığı konusunda detay vermedi. Gayri resmi biçimde süren görüşmeler sonucunda ilerleme kaydedilmesi halinde, Beşiktaş kulübüne resmi teklif yazısı gönderileceği de belirtildi. Vida geçen sezon Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından pek çok teklif almış ancak Şenol Güneş gitmesine izin vermemişti. Hırvat oyuncu hakkında bu sezon da son kararı yeni hocası Abdullah Avcı verecek. Eğer transfer biterse Vida, Cengiz Ünder’le birlikte Roma için ter dökecek.

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